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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:22 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳洲央行降息,澳元/美元上涨

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* 澳元/美元上涨0.2%,欧元/澳元下跌0.2%,美元/日圆下滑0.2%,欧元/美元持平.

* 澳洲央行降息,声明措辞平衡.澳元/美元触及1.0458的高点,澳股下跌.

* 在1.0400下方有澳元/美元的买单,卖单布在1.0480到1.0500的区域.

* 亚洲股市大都走低,因美国ISM数据令人失望,财政悬崖谈判陷入僵局.

* 欧元集团会议今日继续,市场等待加拿大央行的政策决议.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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