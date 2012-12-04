〔全球金市〕金价受止损卖盘打压下跌近1%,但可能吸引低接买盘

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月4日电---金价周二下跌约1%至近一个月来最低,因金价跌破关键支撑位后技术性卖盘出现,但那些认为黯淡经济将支撑金价的低接买家可能会趁势入场.
黄金先后跌破每盎司1,710美元与1,705美元,二者均是11月初以来持续守住的关键技术水准.交易员说,这引发了止损卖盘.
"跌势可能不会持续多久,"悉尼一交易员表示,"基金喜欢逢低买进,央行和中国买家也是."
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。