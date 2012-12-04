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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:32 BJT

〔全球金市〕金价受止损卖盘打压下跌近1%,但可能吸引低接买盘

路透新加坡12月4日电---金价周二下跌约1%至近一个月来最低,因金价跌破关键支撑位后技术性卖盘出现,但那些认为黯淡经济将支撑金价的低接买家可能会趁势入场.

黄金先后跌破每盎司1,710美元与1,705美元,二者均是11月初以来持续守住的关键技术水准.交易员说,这引发了止损卖盘.

"跌势可能不会持续多久,"悉尼一交易员表示,"基金喜欢逢低买进,央行和中国买家也是."

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