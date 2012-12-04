〔中国债市〕利率互换小跌,受获利盘及主要期限资金利率下行拉动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月4日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二下跌,短端表现更明显.市场人士表示,IRS近期涨幅颇大,今日有获利盘出局,加之主要期限资金利率下行,拉动IRS下探.
"有2、3个点跌幅,一两年表现明显些."上海一外资银行交易员称,"一方面是有高位获利盘,今天的七天fixing(回购定盘利率)也比较低."
他进一步指出,IRS仍难以摆脱震荡走势,短端获利盘浮现不久,即有反向操作盘承接.并预测,"年内就是个range."
银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多走低,其中七天品种跌幅较为明显,因受偏低的开盘价牵引.不过明日为准备金例行调整日,部分机构的补缴需要或令七天回购利率下行乏力.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.5180/ 3.6240 3.3350/ 3.4300 3.4425/ 3.5400 3.5600/ 3.6600 3.5560/ 3.8280
周一 3.5220/ 3.6440 3.3625/ 3.4525 3.4625/ 3.5525 3.5800/ 3.6800 3.5600/ 3.8460
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变动 -0.0040/-0.0200 -0.0275/-0.0225 -0.0200/-0.0125 -0.0200/-0.0200 -0.0040/-0.0180
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。