〔中国债市〕利率互换小跌,受获利盘及主要期限资金利率下行拉动

路透北京12月4日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二下跌,短端表现更明显.市场人士表示,IRS近期涨幅颇大,今日有获利盘出局,加之主要期限资金利率下行,拉动IRS下探.

"有2、3个点跌幅,一两年表现明显些."上海一外资银行交易员称,"一方面是有高位获利盘,今天的七天fixing(回购定盘利率)也比较低."

他进一步指出,IRS仍难以摆脱震荡走势,短端获利盘浮现不久,即有反向操作盘承接.并预测,"年内就是个range."

银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多走低,其中七天品种跌幅较为明显,因受偏低的开盘价牵引.不过明日为准备金例行调整日,部分机构的补缴需要或令七天回购利率下行乏力.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.5180/ 3.6240 3.3350/ 3.4300 3.4425/ 3.5400 3.5600/ 3.6600 3.5560/ 3.8280

周一 3.5220/ 3.6440 3.3625/ 3.4525 3.4625/ 3.5525 3.5800/ 3.6800 3.5600/ 3.8460

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变动 -0.0040/-0.0200 -0.0275/-0.0225 -0.0200/-0.0125 -0.0200/-0.0200 -0.0040/-0.0180

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)