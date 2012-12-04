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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:42 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超882亿韩元,为连续第四天买超

路透首尔12月4日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超882亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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12月04日 88.2 -91.8 11.1

12月03日 272.6 -194.5 -66.3

11月30日 90.9 95.5 -191.3

11月29日 45.2 261.6 -328.1

11月28日 -262.2 164.5 74.1

11月27日 -67.1 382.8 -316.0

11月26日 27.7 67.6 -93.7

11月23日 163.8 48.5 -199.8

11月22日 -37.3 261.7 -217.5

11月21日 164.4 -80.1 -100.4

11月20日 50.4 55.9 -127.3

11月19日 -131.4 166.6 -38.8

11月16日 -133.7 167.9 -38.5

11月15日 -257.7 182.6 31.6

11月14日 -70.5 103.8 -45.0 -------------------------------------------------

本月以来 360.7 -286.2 -55.3

-------------------------------------------------

今年以来 14,243.4 3,605.1 -12,323.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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