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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:42 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,因美国经济数据疲弱且油价下跌

路透曼谷12月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二下跌,受油价跌势拖累,围绕美国经济和财政问题的不确定性带来需求减少的忧虑亦打压胶价.

TOCOM期胶5月合约JRUc6跌1.6日圆,结算价报每公斤262.1日圆.

上海期交所交投最活跃的5月合约SNRK3涨25元,收报每吨24,325元人民币(3,900美元).

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