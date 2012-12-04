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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:38 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元几无变动,公债持稳

路透首尔12月4日电---韩元兑美元KRW=周二大致持平,韩债亦持稳,对西班牙、希腊债务问题将得到解决的乐观情绪,与美国财政磋商几无进展引发的忧虑情绪两相抵消.

韩元KRW=KFTC在本地市场收报1,083.4,周一收报1,083.1.

一银行交易员称:"因为调整仓位而进行的交易有所减少,市场纯受基于需求的交易推动."

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