〔欧元债市〕德债持稳,美国财政担忧的支撑作用与希腊因素相抵

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透伦敦12月4日电---德债期货周二盘初持平,因对美国预算谈判僵局的担忧支撑避险资产,即便此前希腊宣布的债券回购条件好于预期,提振了较高收益的欧元区公债.
美国白宫周一拒绝了共和党议员的"财政悬崖"提议,称其并未满足奥巴马总统有关最富有的美国人必须支付更高税率的要求[ID:nSB2126555].这加剧了对美国恐无法避开财政悬崖的担忧.
"财政悬崖讨论持续…若拿不出方案,经济增长将大受影响,只要这个因素继续存在,核心市场就会受到良好支撑."一交易员表示.
德债期货FGBLc1下跌2个跳动点,至142.49,周一结算价是142.51.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。