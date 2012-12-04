〔欧元债市〕德债持稳,美国财政担忧的支撑作用与希腊因素相抵

路透伦敦12月4日电---德债期货周二盘初持平,因对美国预算谈判僵局的担忧支撑避险资产,即便此前希腊宣布的债券回购条件好于预期,提振了较高收益的欧元区公债.

美国白宫周一拒绝了共和党议员的"财政悬崖"提议,称其并未满足奥巴马总统有关最富有的美国人必须支付更高税率的要求[ID:nSB2126555].这加剧了对美国恐无法避开财政悬崖的担忧.

"财政悬崖讨论持续…若拿不出方案,经济增长将大受影响,只要这个因素继续存在,核心市场就会受到良好支撑."一交易员表示.

德债期货FGBLc1下跌2个跳动点,至142.49,周一结算价是142.51.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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