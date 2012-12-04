(重温稿)《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值3.08%接近二级,需求一般

* 招标品种: 财政部今年第17期三年固息国债续发

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(5日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.04%-3.12%

* 预测均值: 3.08%(按各家机构预测值平均)

路透北京12月4日电---中国财政部周三将招标续发今年第17期三年固息国债.路透调查显示,近期二级市场,中短端券种表现相对偏弱,加之三年期国债绝对收益率的吸引力不高,料明日新债发行机构参与热情一般,中标收益率均值3.08%,不脱二级市场水平.

不过业内人士并指出,考虑年内国债发行仅有明日的三年和下周10年期这两期,且一季度因国债余额管理,国债的发行量不会超过到期量,即没有新的净增量,因此一季度利率品种供给压力较小,料配置资金对明日国债仍存在较为稳定的需求.

"需求一般吧.国债的绝对收益率比较低,也就配置机构的刚性需求支撑,其他机构估计参与得不多."上海一券商分析师称.

国信证券报告指出,由于经济向好的信号逐渐释放,令债券市场承压,上周国债收益率上行较快,尤其是短期限品种,一、三、五年期收益率曲线上行约在6-8bp(基点)左右,预计二级市场市况会影响明日新债招标结果走高.

中国银行间债市上周维持偏弱整理,收益率小幅上行,不过国债走势现分化,长债在近期调整后配置需求的关注度上升,买盘有所恢复,短券收益率则现补涨.[CN/CN]而步入本周来,现券收益率整体变动有限,仅是窄幅波动.

不过有券商分析师并提到,考虑年内剩余国债发行仅有三年和10年两期,而一季度由于国债余额管理,国债的发行量不会超过到期量,即没有新的净增量,因此一季度利率产品供给压力较小,所以银行类等配置机构有较为稳定的需求.

欲浏览中国国债发行日程表请点选[ID:nSB2124827]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率为3.0659%.二级市场上,剩余期限约2.7753年的120017券CN120017=CFXM最新报价收益率为3.1000%/3.0700%,上日末笔为3.0800%/3.0400%.

汇丰(HSBC)周一公布,中国11月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值大幅回升至50.5,创13个月最高位,自2011年10月以来首次返回荣枯分水岭50上方.[ID:nSB2123115]上周六出炉的中国官方11月制造业PMI指数升至七个月最高位,显示经济运行企稳态势进一步巩固.[ID:nSB8575400]

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与17期国债相同.从2012年9月13日开始计息,票面利率3.10%.

该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发债12月6日开始续发行,12月10日续发行结束.续发行部分从12月12日起与原发行部分合并上市交易.(完)