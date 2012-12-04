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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:53 BJT

〔金属期市〕LME期铜脱离六周高位,美国经济和财政担忧构成压力

路透新加坡12月4日电---周二伦敦期铜在四个交易日来首度下跌,脱离上日所及六周高位;市场担心美国经济和财政,但也正逢对全球最大铜消费国中国正在复苏持乐观看法.

伦敦期铜11月仅涨3%,不及期铝、期锌与期镍各9%的涨幅,因中国库存升高表明需求乏力,中国方面的任何重大反弹都或需等到2013年.

"铜从价值角度看偏贵,中国也只是在企稳,略显动能."瑞银财富管理的商品研究主管Dominic Schnider表示.

他说,中国铜库存目前充足,限制了进口意愿.

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