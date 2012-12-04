〔中国债市〕现券收益率小幅上行,年底前机构去杠杆致抛盘增多

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月4日电---中国银行间债市周二现券收益率小幅上行,政策和消息面依旧平淡,不过年底临近,机构倾向于降低杠杆水平,去杠杆操作导致抛盘增多.
交易员并指出,经济温和回暖亦继续压制债市表现,不过由于市场对此已有所反应,因此只要经济反弹力度保持温和,对债市的进一步压力有限,接下来更多需要关注政策的动向,关注货币政策在稳定近半年后到底向何处去.
"收益率往上拱一点,(机构)年底前去杠杆,"上海一大型银行交易员称.
他并指出,今日现券整体表现偏弱,利率债收益率多上行1-2个基点(bp),信用债抛盘亦较多,短融抛压尤其明显,而此前表现相对强势的中低评级品种亦转弱.
国家开发银行[CHDB.UL]周二第一次增发45-49期固息债,中标结果整体接近此前预期,其中三年和五年收益率水平低于二级市场,且认购倍数分别达到1.98和2.36倍,显示需求尤佳.[ID:nSB2126973]
剩余期限约2.78年的固息国债120017券最新成交收益率CN120017=CFXS为3.09%,上日尾盘为3.0650%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.2563 2.8781
上日 2.2657 3.3526
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9410/2.8840
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9050/2.8440
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3540/3.2850(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。