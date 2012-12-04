〔中国债市〕现券收益率小幅上行,年底前机构去杠杆致抛盘增多

路透上海12月4日电---中国银行间债市周二现券收益率小幅上行,政策和消息面依旧平淡,不过年底临近,机构倾向于降低杠杆水平,去杠杆操作导致抛盘增多.

交易员并指出,经济温和回暖亦继续压制债市表现,不过由于市场对此已有所反应,因此只要经济反弹力度保持温和,对债市的进一步压力有限,接下来更多需要关注政策的动向,关注货币政策在稳定近半年后到底向何处去.

"收益率往上拱一点,(机构)年底前去杠杆,"上海一大型银行交易员称.

他并指出,今日现券整体表现偏弱,利率债收益率多上行1-2个基点(bp),信用债抛盘亦较多,短融抛压尤其明显,而此前表现相对强势的中低评级品种亦转弱.

国家开发银行[CHDB.UL]周二第一次增发45-49期固息债,中标结果整体接近此前预期,其中三年和五年收益率水平低于二级市场,且认购倍数分别达到1.98和2.36倍,显示需求尤佳.[ID:nSB2126973]

剩余期限约2.78年的固息国债120017券最新成交收益率CN120017=CFXS为3.09%,上日尾盘为3.0650%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2563 2.8781

上日 2.2657 3.3526

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9410/2.8840

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9050/2.8440

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3540/3.2850(完)

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