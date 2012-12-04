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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 16:07 BJT

〔新兴汇市〕新兴亚币大多持稳或走软,此前美国制造业数据不佳

路透新加坡12月4日电---新兴亚洲货币周二多数持稳或走软,此前美国制造业数据疲软,凸显了美国日益逼近的预算危机的潜在危险.

不过亚币跌幅有限,一些市场人士称短期或有支撑,受助于美联储的货币刺激政策,以及投资者对欧债危机的担忧近来有所减退.

"我的感觉是亚洲货币会逐步走高."新加坡一家日资银行的交易员说.

周一数据显示,美国11月制造业活动意外萎缩,跌至三年多来最低水平.[ID:nSB2126283]

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