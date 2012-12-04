伊朗在其领空截获美国无人机--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜12月4日电---伊朗半官方媒体法斯(Fars)通讯社周二报导称，伊朗在该国领空截获了一架美国无人机。

报导称，这架“扫描鹰(ScanEagle)”无人机当时正在海湾上空搜集情报，在进入伊朗领空时被伊朗革命卫队的海军截获。但报导没有提供更多细节。

美国上月称，伊朗战机向一架在国际空域飞行的美国无人侦察机开火。伊朗则称，这架飞机进入了该国领空。（完）