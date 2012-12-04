伊朗在其领空截获美国无人机--媒体

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜12月4日电---伊朗半官方媒体法斯(Fars)通讯社周二报导称，伊朗在该国领空截获了一架美国无人机。
报导称，这架“扫描鹰(ScanEagle)”无人机当时正在海湾上空搜集情报，在进入伊朗领空时被伊朗革命卫队的海军截获。但报导没有提供更多细节。
美国上月称，伊朗战机向一架在国际空域飞行的美国无人侦察机开火。伊朗则称，这架飞机进入了该国领空。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。