(重发)〔企业结盟〕高通将向日本夏普投资1.2亿美元

(重发以删除多余段落)

路透东京12月4日电---夏普(6753.T)周二表示,高通(QCOM.O)将向其投资99亿日圆(1.2亿美元),高通因此将成为夏普最大的股东之一,两家公司还将合作研发新的显示器.

高通最初将在今年底之前向夏普投资49.3亿日圆(5,991万美元),余下部分的投资时间尚未确定.(完)