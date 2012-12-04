〔投行观点〕明年新兴市场股市领跑,可高配韩国股票和香港H股--瑞银

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月4日电---知名投行瑞银UBSN.VX财富管理亚太区首席投资官浦永灏周二表示,基于全球经济明年可能继续复苏的判断,2013年新兴市场股市表现也许会好于发达市场,亚太区可高配韩国和香港H股.
对于明年全球主要市场的配置,他建议称,可高配美国和新兴市场,标配日本和欧洲市场,因为美国经济明年进一步复苏的可能性较大,欧元区经济几乎是零增长.
经济合作暨发展组织(OECD)近日在其半年度经济展望中预测,全球经济今年将增长2.9%,2013年料增长3.4%.其中美国经济明年将增长2.0%,今年预估增速1.8%.[ID:nSB2118455]
浦永灏认为,按以往惯例,在全球经济向好的情况下,新兴市场表现将好于发达国家.而在亚太区域,韩国和H股因为估值相对较低,值得提高配置;南亚国家虽然今年表现较好,但估值相对已高,不建议继续增仓.
他解释称,明年若是中国经济进一步企稳,国内企业盈利复苏,H股估值显得有些低估;而韩国以芯片、电子产品和汽车等为主,被投资界视为反映全球复苏的领先指标.
泰国股指.SETI是今年以来亚太市场中表现最佳,累计涨幅约25%,周一收盘创下1996年4月以来最高.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。