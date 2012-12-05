〔中国数据〕汇丰11月服务业PMI温和下降但仍处高位,前景依然乐观(更新版)

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* 汇丰中国11月服务业PMI温和降至三个月最低位

* 主因就业人数增加,导致未完成业务指数大降

* 经营预期指数维持高位,暗示前景依然乐观

* 未来有望从制造业复苏中获得更多提振

路透北京12月5日电---汇丰中国11月服务业PMI温和降至三个月最低水准,但仍保持在荣枯线上方.再加上就业和经营预期指数双双上升,都意味着服务业前景依然乐观,未来并有望从制造业复苏中获得更多提振.

汇丰(HSBC)和英国市场调研机构Markit周三联合公布数据显示,中国11月服务业采购经理人指数(PMI)续降至52.1,为三个月最低水准,主要受未完成业务指数创下三年半最低位拖累.

许多受访企业将未完成业务指数快速下降归因于服务业就业人数增加,导致的业务完成进度加快.

"尽管服务业扩张步伐有所放缓,但服务业雇聘人数增加,且对未来前景更加乐观."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

他预计,未来数月政策放松效应持续将提振内需,服务业可望从制造业扩张复苏中获得提振.

Markit提供的新闻稿显示,11月服务业就业指数上升近1个百分点,经营预期指数上涨近2个百分点,暗示服务业者对未来业务活动扩张依然高度乐观.

其中,有超过31%的受访企业预计未来一年经营活动将持续增长.部分企业保持乐观是因为新项目的展开,但也有许多业者预计新业务会增加.

当月,新业务指数环比略有下降,但仍然保持稳健,处在扩张区域,反映出市场需求仍在增加.调查结果显示,不到12%的受访者报告称新业务有所增长.

价格方面,投入价格指数略有下降,但依然处在高位,反映出薪资成本的不断升高;收费价格指数只有小幅好转,接近92%的受访企业称收费价格无变动.

汇丰/Markit同时还公布,11月经季节调整后的中国综合PMI升至四个月高位,为连续三个月处在荣枯线上方,这进一步验证中国经济正逐渐回暖.

中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)此前发布的中国11月非制造业商务活动指数为55.6,比上月略升0.1个百分点;其中服务业商务活动指数为54.2,环比回落0.2个百分点.该数据与汇丰PMI的差距,源于调查样本及计算方法的差异.

制造业方面,继周末出炉的中国官方11月制造业PMI指数升至七个月最高位后,周一发布的汇丰中国11月制造业PMI终值更创下13个月最高位,主要受产出和新出口订单指数跳涨推动.(完)

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