版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 16:53 BJT

〔企业结盟〕高通扩大与夏普的显示器技术合作协议

路透12月4日电---高通(QCOM.O)称:

* 高通和子公司Pixtronix将扩大与夏普(6753.T)的显示器技术合作协议

* 对夏普的股权投资将分阶段进行

* 高通将成为夏普的少数股东

* 显示技术协议扩充包含将IGZO节能显示器技术商业化的内容(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐