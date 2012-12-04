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货币新闻 | 2012年 12月 4日 星期二 17:12 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎升至近六周高点1.2102--EBS数据

路透伦敦12月4日电---据电子交易平台EBS的数据显示,欧元兑瑞郎EURCHF=周二上涨0.2%,为10月18日以来的最高位.(完)

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