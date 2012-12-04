〔表格〕LME金属库存最新变化--12月4日

投行观点：Glaukos Corp目标价从42美元上调至60美元--摩根大通
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路透伦敦12月4日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 249,375 -1,675
锡 12,365 +150
铅 362,275 持平
锌 1,232,450 -1,125
铝 5,191,175 -8,350
镍 138,360 +2,190
铝合金 87,740 持平
NASAAC 146,680 -20
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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