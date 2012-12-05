越南明年将在南中国海进行渔政巡逻

(本文由路透中文网编译并提供)

路透河内/新德里12月4日电---越南将在南中国海进行渔政巡逻，保护其渔业。此前一家越南国有企业指控中国船只从事破坏活动，印度也已宣布准备好在南中国海部署军舰保护自身利益。

越南政府和官方媒体称，渔政巡逻将从明年1月25日开始，海上警察和边境部队将提供支持，以阻止在越南水域内违反渔业法的外国船只。

11月29日，越南关于该巡逻任务的法令颁布；同日中国媒体报导称，中国一项新的规定授权海南省警方在南中国海对外国船只进行登船检查，1月1日起生效。

“此举将引发摩擦，”澳大利亚新南威尔士大学东南亚安全专家Carl Thayer在提到中国新规时表示。

“如果中国开始宣示这些权益，且没有遭到任何挑战，那么渐渐地中国将对此习以为常。”

Dan Viet报周二刊载了越南的渔政巡逻声明，周一越南国有油气公司Petrovietnam指控中国船只蓄意破坏越南勘探作业。

印度也宣布，准备好在南中国海部署军舰，保护石油勘探利益。

印度海军总司令乔什（D.K Joshi）周一称，虽然印度在南中国海没有主权要求，但该国准备在必要时采取行动，保护本国在该地区的海洋经济利益。（完）