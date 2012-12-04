路透伦敦12月4日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日欧元突破趋势线阻力位1.3060美元...当前可能再次瞄准1.3175美元的9月高点,甚至再次上探今年高位1.3485美元.跌破50日移动均线后才会再次打开下行空间.在200日均线1.2790美元之下,有从低点1.2050拉出的趋势线支撑位,当前在1.2770美元.

美元/日圆:四小时图形上,看似在构筑双顶,底部在81.75日圆.若跌破81.70日圆,则有可能跌向80.50,甚至79.90.上破82.80,才会有瞄准3月高点84.00日圆之上的走势.跌破80.50日圆会发出跌向11月低点79.00日圆的信号.

英镑/美元:昨日英镑突破50日均线1.6050美元和从1.6310高点拉出的轨道线阻力位,当前有可能瞄准1.6180美元,甚至是从2011年高点1.6745美元拉出的阻力线切入位1.6250美元.

只有跌破1.6050美元才会冲击这样的看多图景,并会有可能再次试探上周低位1.5960美元.主要趋势线支撑位依然在1.5835美元以及1.5660美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0916GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3068 1.3053 +0.11 +0.95 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.99 82.23 -0.29 +6.56 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 107.15 107.28 -0.12 +7.61 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9274 0.9255 +0.21 -1.09 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6118 1.6088 +0.19 +3.75 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9940 0.9950 -0.10 -2.48 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0464 1.0418 +0.44 +2.34 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8244 0.8207 +0.45 +5.91 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.820 85.660 +0.19 +9.13 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.600 67.480 +0.18 +12.99 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.16 132.28 -0.09 +10.57 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2691 1.2689 +0.02 -3.31 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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