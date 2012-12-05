法国财长呼吁法企加大在非洲活动 对抗中国影响力

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
(本文由路透中文网编译并提供)
路透阿比让12月1日电（记者 Joe Bavier）---法国财长莫斯科维奇(Pierre Moscovici)近日表示，法国企业必须采取进攻态势，对抗中国在非洲各市场不断增加的影响力。
西非多数国家曾是法国殖民地。过去数十年来，法国仍对这些国家施加直接或间接影响。
但现如今，法国的这种影响力正日益受到中国在非洲大规模投资的挑战。
莫斯科维奇在访问科特迪瓦期间对记者表示：“显然，中国在非洲的活动日益增强……有资金的（法国）企业必须采取攻势，必须加大在非洲的活动。他们必须战斗。”
法国总统奥朗德曾承诺要打破前任总统萨科齐以贸易为重心的非洲政策。
莫斯科维奇表示，但这并不意味着法国会放弃与中国争夺对非洲经济影响力的竞争。
“非洲正在蓬勃发展。撒哈拉以南非洲2012年的经济增长率将达到5.5%，是继亚洲之后全球第二大增长区。”
“非洲的增长有可能刺激法国经济增长。我们希望加强在那里的活动。”（完）
--编译 靳怡雯;审校 程芳
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。