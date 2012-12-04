〔中国债市〕11月债券托管量增加1,996亿元,基金增持量较上月翻番--中债登

* 中债登11月债券托管量增加1,996亿元

* 基金仍为增持主力军,增加规模较上月翻番

* 同期保险公司托管量锐减逾千亿元

路透北京12月4日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,11月债券总托管量增加1,996亿元人民币,余额达23.47万亿(兆)元.仍是基金公司为增持主力,增持规模较上月翻番;同期保险公司托管量则锐减逾千亿元.

数据显示,当月基金公司债券托管增量为2,452亿元,托管余额为2.36万亿元.商业银行持仓增量为401亿元,托管余额为15.63万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融).

按债券类别统计的托管量口径中,11月份国债和政策性金融债合计新增1,475亿元,同期,企业债新增633亿元,中期票据新增316亿元,两者合计规模不及10月1,408亿元的水平.

数据并显示,11月债券发行量为5,207亿元,本年累计发行54,633亿元;当月债券兑付量合计3,099亿元.

以下为11月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2012年11月末 当月增减

========================================

商业银行 156,280 +401

----------------------------------------

基金公司 23,555 +2,452

----------------------------------------

保险机构 21,032 -1,473

----------------------------------------

证券公司 1,534 +2

========================================

以下为11月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2012年11月末 当月增减 当年增减

======================================================

政府债券 80,172 +370 +6,333

------------------------------------------------------

央行票据 14,620 -1,020 -6,670

------------------------------------------------------

政策性金融债 77,427 +1,105 +12,648

------------------------------------------------------

政府支持机构债 1,090 0 0

------------------------------------------------------

政府支持债券 2,500 +200 +1,500

------------------------------------------------------

商业银行债 11,456 +453 +2,213

------------------------------------------------------

非银行金融机构债 390 -60 -152

------------------------------------------------------

企业债券 22,202 +633 +5,403

------------------------------------------------------

短期融资券 0 0 -5,024

------------------------------------------------------

中期票据 24,539 +316 +4,797

------------------------------------------------------

集合票据 144 -1 +50

------------------------------------------------------

资产支持证券 82 0 -13

------------------------------------------------------

外国债券 40 0 0

======================================================

合计 234,662 1,996 +21,086

以下为11月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2012年11月 2011年全年

=========================================

债券发行量

其中:本币债 5,207 69,637

美元债 -- --

-----------------------------------------

现券交割量

(银行间) 67,251 677,586

------------------------------------------

回购交割量 123,046 1,121,477

------------------------------------------

债券兑付量 3,099 57,600

==========================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.

目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)