〔中国债市〕11月债券托管量增加1,996亿元,基金增持量较上月翻番--中债登

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 中债登11月债券托管量增加1,996亿元
* 基金仍为增持主力军,增加规模较上月翻番
* 同期保险公司托管量锐减逾千亿元
路透北京12月4日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,11月债券总托管量增加1,996亿元人民币,余额达23.47万亿(兆)元.仍是基金公司为增持主力,增持规模较上月翻番;同期保险公司托管量则锐减逾千亿元.
数据显示,当月基金公司债券托管增量为2,452亿元,托管余额为2.36万亿元.商业银行持仓增量为401亿元,托管余额为15.63万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融).
按债券类别统计的托管量口径中,11月份国债和政策性金融债合计新增1,475亿元,同期,企业债新增633亿元,中期票据新增316亿元,两者合计规模不及10月1,408亿元的水平.
数据并显示,11月债券发行量为5,207亿元,本年累计发行54,633亿元;当月债券兑付量合计3,099亿元.
以下为11月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2012年11月末 当月增减
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商业银行 156,280 +401
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基金公司 23,555 +2,452
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保险机构 21,032 -1,473
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证券公司 1,534 +2
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以下为11月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2012年11月末 当月增减 当年增减
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政府债券 80,172 +370 +6,333
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央行票据 14,620 -1,020 -6,670
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政策性金融债 77,427 +1,105 +12,648
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政府支持机构债 1,090 0 0
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政府支持债券 2,500 +200 +1,500
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商业银行债 11,456 +453 +2,213
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非银行金融机构债 390 -60 -152
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企业债券 22,202 +633 +5,403
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短期融资券 0 0 -5,024
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中期票据 24,539 +316 +4,797
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集合票据 144 -1 +50
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资产支持证券 82 0 -13
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外国债券 40 0 0
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合计 234,662 1,996 +21,086
以下为11月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2012年11月 2011年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,207 69,637
美元债 -- --
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现券交割量
(银行间) 67,251 677,586
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回购交割量 123,046 1,121,477
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债券兑付量 3,099 57,600
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)
--发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。