〔路透基点〕零食商蜡笔小新三年期贷款案已获五家银行参贷--RLPC

路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点援引一位了解交易情况的消息人士表示,香港上市企业蜡笔小新休闲食品集团有限公司的6,000万美元三年期摊销贷款案,已有五家银行参贷.

该消息人士称,五家银行已承贷5,000万美元,另有五家银行在审批过程中.该交易获得超额认购,总承贷规模超过7,000万美元.

唯一簿记行德意志银行在11月初曾发起一般联合贷款阶段.中信银行国际在交易发布前以牵头行身份参贷.

是次贷款包括1,500万美元的绿鞋机制,平均年期为2.4年.利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点.

银行受邀按三个层次参贷:

承贷1,500万美元及以上的银行,综合收益为433.33个基点,前端费200个基点,获牵头行头衔.承贷1,000-1,400万美元,综合收益为422.92个基点,前端费175个基点,获主办行头衔.承贷500-900万美元的银行,综合收益为412.50个基点,前端费150个基点,获安排行头衔.

蜡笔小新休闲食品前身为中国休闲食品集团.(完)