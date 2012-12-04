〔路透基点〕零食商蜡笔小新三年期贷款案已获五家银行参贷--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点援引一位了解交易情况的消息人士表示,香港上市企业蜡笔小新休闲食品集团有限公司的6,000万美元三年期摊销贷款案,已有五家银行参贷.
该消息人士称,五家银行已承贷5,000万美元,另有五家银行在审批过程中.该交易获得超额认购,总承贷规模超过7,000万美元.
唯一簿记行德意志银行在11月初曾发起一般联合贷款阶段.中信银行国际在交易发布前以牵头行身份参贷.
是次贷款包括1,500万美元的绿鞋机制,平均年期为2.4年.利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点.
银行受邀按三个层次参贷:
承贷1,500万美元及以上的银行,综合收益为433.33个基点,前端费200个基点,获牵头行头衔.承贷1,000-1,400万美元,综合收益为422.92个基点,前端费175个基点,获主办行头衔.承贷500-900万美元的银行,综合收益为412.50个基点,前端费150个基点,获安排行头衔.
蜡笔小新休闲食品前身为中国休闲食品集团.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。