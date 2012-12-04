〔中港股市〕香港股市反弹,酒类股回升助内地股市收高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒指上涨0.2%,恒生国企指数涨0.6%,沪深300指数涨1.1%
* 酒类股反弹,引发A股盘中回弹
* 香港股市的中资电信股表现坚挺,中国移动领涨恒指
* 澳门博彩股受打压
路透香港12月4日电---中国内地股市周二逆转早盘的跌势,此前遭受打压的酒类板块引领大盘股指从约四年低点反弹,并支撑港股走扬.
香港股市方面,中资电信类股走坚,大盘成交温和,表明避险意愿持续,此前美国公布的制造业数据疲软,加重避险氛围.不过上海股市成交量创下11月9日以来最高,午后成交井喷,对于这是否是趋势逆转行情,市场观察人士仍存疑问.
恒生指数.HSI收高0.2%至21,800点,超约22,000点的技术阻力位回升.周一恒指于一个月内第二次上攻该阻力位未果.
恒生国企指数.HSCE扳回午盘跌势,盘终升0.6%.港股收盘前内地股市也逆转跌势收高,稍早有本地媒体报导称酒鬼酒(000799.SZ)表示将更新所有设备.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。