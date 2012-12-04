版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 18:08 BJT

〔中港股市〕香港股市反弹,酒类股回升助内地股市收高

* 恒指上涨0.2%,恒生国企指数涨0.6%,沪深300指数涨1.1%

* 酒类股反弹,引发A股盘中回弹

* 香港股市的中资电信股表现坚挺,中国移动领涨恒指

* 澳门博彩股受打压

路透香港12月4日电---中国内地股市周二逆转早盘的跌势,此前遭受打压的酒类板块引领大盘股指从约四年低点反弹,并支撑港股走扬.

香港股市方面,中资电信类股走坚,大盘成交温和,表明避险意愿持续,此前美国公布的制造业数据疲软,加重避险氛围.不过上海股市成交量创下11月9日以来最高,午后成交井喷,对于这是否是趋势逆转行情,市场观察人士仍存疑问.

恒生指数.HSI收高0.2%至21,800点,超约22,000点的技术阻力位回升.周一恒指于一个月内第二次上攻该阻力位未果.

恒生国企指数.HSCE扳回午盘跌势,盘终升0.6%.港股收盘前内地股市也逆转跌势收高,稍早有本地媒体报导称酒鬼酒(000799.SZ)表示将更新所有设备.

内地股市沪深300指数.CSI300收高1.1%,沪综指.SSEC上涨0.8%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐