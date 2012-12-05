〔路透基点〕分众传媒杠杆收购贷款案将与九家银行签约--RLPC

路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,分众传媒最高17亿美元的杠杆收购融资案料将于本周签约.这笔贷款分三部分,将用于帮助分众传媒从Nasdaq退市.

签约银行将共有九家--并购顾问花旗集团、瑞士信贷和星展银行,以及美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团.

现在是次贷款分为以下三部分:10亿美元定期贷款,4.5亿美元的现金过桥贷款以及2亿美元五年期备用信用证.

此前则是2亿-3亿美元的债券过桥贷款,而没有备用信用证,而且定期贷款融资规模为9亿美元左右.不过考虑到反馈热烈,该债券过桥贷款被备用信用证取而代之.

消息人士称,现金过桥贷款和备用信用证将不通过银团融资.10亿美元定期贷款将于1月某个时间发起银团.

此前已报导,分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为3.71亿-4.62亿美元,根据预估水准,这项融资案包括4.50亿美元现金过桥贷款的杠杆率为3.67-4.5倍,不包括过桥贷款部分的杠杆率则为2.7-3.36倍.

一位消息人士称,与九家银行签约贷款后,发起者将正式报价.

美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一.该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒主席江南春.[ID:nSB1724056].

截至2011年12月31日,江南春持有分众传媒约18%的股份.

分众传媒案是在美上市中资企业最大规模的私有化交易.此次17亿美元杠杆收购融资交易对于美国上市中国企业而言,规模亦是最大.(完)