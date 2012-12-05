〔路透基点〕分众传媒杠杆收购贷款案将与九家银行签约--RLPC

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,分众传媒最高17亿美元的杠杆收购融资案料将于本周签约.这笔贷款分三部分,将用于帮助分众传媒从Nasdaq退市.
签约银行将共有九家--并购顾问花旗集团、瑞士信贷和星展银行,以及美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团.
现在是次贷款分为以下三部分:10亿美元定期贷款,4.5亿美元的现金过桥贷款以及2亿美元五年期备用信用证.
此前则是2亿-3亿美元的债券过桥贷款,而没有备用信用证,而且定期贷款融资规模为9亿美元左右.不过考虑到反馈热烈,该债券过桥贷款被备用信用证取而代之.
消息人士称,现金过桥贷款和备用信用证将不通过银团融资.10亿美元定期贷款将于1月某个时间发起银团.
此前已报导,分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为3.71亿-4.62亿美元,根据预估水准,这项融资案包括4.50亿美元现金过桥贷款的杠杆率为3.67-4.5倍,不包括过桥贷款部分的杠杆率则为2.7-3.36倍.
一位消息人士称,与九家银行签约贷款后,发起者将正式报价.
美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一.该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒主席江南春.[ID:nSB1724056].
截至2011年12月31日,江南春持有分众传媒约18%的股份.
分众传媒案是在美上市中资企业最大规模的私有化交易.此次17亿美元杠杆收购融资交易对于美国上市中国企业而言,规模亦是最大.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。