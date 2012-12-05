〔路透基点〕韦丹塔资源融资案中将有5,000万美元进入二级市场--RLPC

路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,韦丹塔资源公司(Vedanta Resources Plc)2011年12月融资中将有至多5,000万美元进入二级市场,将于2013年6月到期的15.7亿美元贷款的报价为面值的98.75-99%,将于2014年12月到期的14亿美元贷款的报价为面值的94-96%.

2013年6月到期的贷款前12个月支付较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码175个基点,最后六个月支付较LIBOR加码250个基点.混合加码200个基点.

2014年12月到期的贷款前24个月支付较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点,最后12个月支付较LIBOR加码350个基点.混合加码333个基点.

9月,2013年6月到期的贷款中有1,000万美元按照面值的97.5%销售.

这两笔贷款通过Twin Star Mauritius股份有限公司借贷,由韦丹塔资源公司提供担保.(完)