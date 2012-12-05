〔路透基点〕韦丹塔资源融资案中将有5,000万美元进入二级市场--RLPC

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,韦丹塔资源公司(Vedanta Resources Plc)2011年12月融资中将有至多5,000万美元进入二级市场,将于2013年6月到期的15.7亿美元贷款的报价为面值的98.75-99%,将于2014年12月到期的14亿美元贷款的报价为面值的94-96%.
2013年6月到期的贷款前12个月支付较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码175个基点,最后六个月支付较LIBOR加码250个基点.混合加码200个基点.
2014年12月到期的贷款前24个月支付较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点,最后12个月支付较LIBOR加码350个基点.混合加码333个基点.
9月,2013年6月到期的贷款中有1,000万美元按照面值的97.5%销售.
这两笔贷款通过Twin Star Mauritius股份有限公司借贷,由韦丹塔资源公司提供担保.(完)
--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。