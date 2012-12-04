〔东南亚股市〕泰国股市脱离高位,菲律宾股市连第七日创收盘纪录高位

路透12月4日电---泰国股市周二从16年半高位小幅下跌,其他股市有涨有跌,菲律宾股市连续第七日创收盘纪录高位.全球经济的发出好坏参拜的迹象打压该地区风险资产.

美国11月制造业意外萎缩,降至三年多来最低水平,因企业担心华府国会议员是否能够及时达成预算协议避免一场危机.许多人担心危机或令经济陷入衰退.[ID:nSB2126283]

泰国股市.SETI从1996年4月以来的最高位下跌0.2%,该国大型油气勘探公司PTT Exploration and ProductionPTTE.BK跌幅居前,重挫2.2%.该公司周五宣布售股筹资30亿美元.

新加坡股市.FTSTI小幅收低,下滑0.1%.印尼股市.JKSE跌0.8%,收在两个月低位,外资流出5,600万美元.银行股领跌,Bank Central Asia(BBCA.JK)大跌7.9%.

菲律宾股市.PSI收报5,706.28点,高于周一的前纪录高位5,672.70点,成交活跃.企业集团Aboitiz Equity Ventures(AEV.PS)扬升2.5%.

越南股市.VNI上涨0.8%,马来西亚股市.KLSE收盘持稳.

1048GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3062.12 -3.62 -0.12 +15.71 2646.35

马来西亚 .KLSE 1607.61 0.26 +0.02 +5.02 1530.73

泰国 .SETI 1330.06 -2.86 -0.21 +29.72 1025.32

印尼 .JKSE 4269.65 -32.79 -0.76 +11.71 3821.99

菲律宾 .PSI 5706.28 33.58 +0.59 +30.52 4371.96

越南 .VNI 382.10 2.83 +0.75 +8.69 351.55

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(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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