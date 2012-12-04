〔东南亚股市〕泰国股市脱离高位,菲律宾股市连第七日创收盘纪录高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月4日电---泰国股市周二从16年半高位小幅下跌,其他股市有涨有跌,菲律宾股市连续第七日创收盘纪录高位.全球经济的发出好坏参拜的迹象打压该地区风险资产.
美国11月制造业意外萎缩,降至三年多来最低水平,因企业担心华府国会议员是否能够及时达成预算协议避免一场危机.许多人担心危机或令经济陷入衰退.[ID:nSB2126283]
泰国股市.SETI从1996年4月以来的最高位下跌0.2%,该国大型油气勘探公司PTT Exploration and ProductionPTTE.BK跌幅居前,重挫2.2%.该公司周五宣布售股筹资30亿美元.
新加坡股市.FTSTI小幅收低,下滑0.1%.印尼股市.JKSE跌0.8%,收在两个月低位,外资流出5,600万美元.银行股领跌,Bank Central Asia(BBCA.JK)大跌7.9%.
菲律宾股市.PSI收报5,706.28点,高于周一的前纪录高位5,672.70点,成交活跃.企业集团Aboitiz Equity Ventures(AEV.PS)扬升2.5%.
越南股市.VNI上涨0.8%,马来西亚股市.KLSE收盘持稳.
1048GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3062.12 -3.62 -0.12 +15.71 2646.35
马来西亚 .KLSE 1607.61 0.26 +0.02 +5.02 1530.73
泰国 .SETI 1330.06 -2.86 -0.21 +29.72 1025.32
印尼 .JKSE 4269.65 -32.79 -0.76 +11.71 3821.99
菲律宾 .PSI 5706.28 33.58 +0.59 +30.52 4371.96
越南 .VNI 382.10 2.83 +0.75 +8.69 351.55
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(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。