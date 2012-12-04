〔马来西亚期市〕棕榈油价格跌至逾三周低位,受库存预期打压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透吉隆坡12月4日电---周二马来西亚棕榈油期货跌至逾三周低位,投资者担忧马来西亚库存可能又在一个月创纪录高位.
现货12月合约较2月指标期约交投折价约8%,显示市场供过于求,令投资者保持谨慎.
"库存很大,这是市场仍技术性疲软的原因.当地市场看空."一外资商品经纪公司交易员称.
其还表示,"出口持坚,需求仍然强劲.但除非库存下滑,否则市场将一直承压."
指标2月棕榈油合约FCPOc3最多下跌至2,279马币(林吉特),创11月12日以来最低,终场收在2,298马币.
总成交量急升至42,981口.
未来数周马来西亚棕榈油出口料将增加,受益于中国2月春节前的需求增强以及明年可能实施更严格的进口规定.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。