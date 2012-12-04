〔马来西亚期市〕棕榈油价格跌至逾三周低位,受库存预期打压

路透吉隆坡12月4日电---周二马来西亚棕榈油期货跌至逾三周低位,投资者担忧马来西亚库存可能又在一个月创纪录高位.

现货12月合约较2月指标期约交投折价约8%,显示市场供过于求,令投资者保持谨慎.

"库存很大,这是市场仍技术性疲软的原因.当地市场看空."一外资商品经纪公司交易员称.

其还表示,"出口持坚,需求仍然强劲.但除非库存下滑,否则市场将一直承压."

指标2月棕榈油合约FCPOc3最多下跌至2,279马币(林吉特),创11月12日以来最低,终场收在2,298马币.

总成交量急升至42,981口.

未来数周马来西亚棕榈油出口料将增加,受益于中国2月春节前的需求增强以及明年可能实施更严格的进口规定.(完)