(重温稿)〔中国经济〕中共中央政治局称明年宏观政策将适时适度预调微调

路透北京12月4日电---新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.

中央电视台稍晚报导引述会议称,要加强和改善宏观调控,积极扩大国内需求,加大经济结构战略性调整力度,着力保障和改善民生,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定,实现经济持续健康发展和社会和谐稳定.

政治局会议并称,要加强房地产市场调控和住房保障工作.明年要保持物价总水平基本稳定,促进重要商品市场供需平衡,进一步降低流通成本,规范市场价格和收费秩序.

同时,要着力扩大国内需求,加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制"两高"和产能过剩行业盲目扩张.

要不断提升对外开放水平,优化外贸结构,完善稳定出口政策,积极增加进口,抓住机遇推动企业走出去.

中共十八大报告中明确提出目标,在发展平衡性,协调性,可持续性明显增强的基础上,到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番.[ID:nSB2091509]

中国前三季度GDP同比增长7.7%,略高于政府年初确定的7.5%的增长目标.1-10月CPI同比涨幅为2.7%.其中10月CPI涨幅为1.7%.(完)