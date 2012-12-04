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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 20:29 BJT

〔亚洲橡胶〕12月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月4日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 250.0 - 248.9 6

* 1月 250.7 - 248.8 10

* 2月 253.0 52 253.0 6

* 3月 257.2 320 255.6 36

* 4月 259.5 1655 257.7 411

* 5月 262.1 3673 261.1 865

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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