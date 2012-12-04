〔国际油市〕石脑油裂解价差近两周来首次下滑,因裂解厂减产打压人气

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月4日电---周二亚洲石脑油裂解价差在近两周来首次下跌,反映裂解厂为应对石化产品利润率下降而减产后交易商人气减弱.
现货交易迟滞,交易人士关注阿布扎比国家石油公司(ADNOC)2013年定期合约谈判进展.
据称买家拒绝了ADNOC对分离级别(splitter)石脑油的初步报价,ADNOC初步报价为较中东报价每吨升水28美元.
交易商预期12月5日达成谈判结果为每吨较中东报价升水30美元.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的A180品级合约谈判也在进行,但无报价和数量细节.
衍生品市场上,近月12月/1月合约跨月价差上升1.00美元,至每吨逆价差9.50美元.1月/2月和2月/3月合约跨月价差分别持稳于每吨9.25美元和9.00美元的逆价差.(完)
--编译 王丽鑫;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。