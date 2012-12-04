〔国际油市〕石脑油裂解价差近两周来首次下滑,因裂解厂减产打压人气

路透新加坡12月4日电---周二亚洲石脑油裂解价差在近两周来首次下跌,反映裂解厂为应对石化产品利润率下降而减产后交易商人气减弱.

现货交易迟滞,交易人士关注阿布扎比国家石油公司(ADNOC)2013年定期合约谈判进展.

据称买家拒绝了ADNOC对分离级别(splitter)石脑油的初步报价,ADNOC初步报价为较中东报价每吨升水28美元.

交易商预期12月5日达成谈判结果为每吨较中东报价升水30美元.

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的A180品级合约谈判也在进行,但无报价和数量细节.

衍生品市场上,近月12月/1月合约跨月价差上升1.00美元,至每吨逆价差9.50美元.1月/2月和2月/3月合约跨月价差分别持稳于每吨9.25美元和9.00美元的逆价差.(完)