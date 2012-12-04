〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差和现货升水下滑,受供应过剩打压

路透新加坡12月4日电---亚洲柴油裂解价差和现货升水周二下滑,因供应过剩打压市场,上日曾短暂反弹.

据路透数据显示,1月柴油裂解价差下降0.22美元,至每桶较迪拜原油溢价20.53美元.

交易商称,亚洲市场供应过剩,受印度和中国的供给影响,而该地区需求仍然低迷,不过明年初需求料会由中国主导复苏.

越南Petrolimex料很快会展开其2013年柴油合约谈判.

台塑标售122万桶1月装货的柴油,高于其往常规模.

行业消息人士称,印度Essar Oil卖出第二批12月船货,溢价较前批船货大幅下滑,反映出亚洲和中东需求趋疲.

该炼油商已向Aramco Trading卖出6.5万吨含硫500 ppm、12月20-22日装运的柴油,每桶较中东报价溢价2.90-3.00美元,比稍早向Socar出售的12月中旬船货低约20%.

行业消息人士表示,中东方面,Bahrain Petroleum已取消招标提供4万吨含硫500 ppm、12月26-29日装运的柴油,可能是因为竞价偏低.

一名消息人士称,预计该公司可能不会立刻重新招标.(完)