〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差和现货升水下滑,受供应过剩打压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月4日电---亚洲柴油裂解价差和现货升水周二下滑,因供应过剩打压市场,上日曾短暂反弹.
据路透数据显示,1月柴油裂解价差下降0.22美元,至每桶较迪拜原油溢价20.53美元.
交易商称,亚洲市场供应过剩,受印度和中国的供给影响,而该地区需求仍然低迷,不过明年初需求料会由中国主导复苏.
越南Petrolimex料很快会展开其2013年柴油合约谈判.
台塑标售122万桶1月装货的柴油,高于其往常规模.
行业消息人士称,印度Essar Oil卖出第二批12月船货,溢价较前批船货大幅下滑,反映出亚洲和中东需求趋疲.
该炼油商已向Aramco Trading卖出6.5万吨含硫500 ppm、12月20-22日装运的柴油,每桶较中东报价溢价2.90-3.00美元,比稍早向Socar出售的12月中旬船货低约20%.
行业消息人士表示,中东方面,Bahrain Petroleum已取消招标提供4万吨含硫500 ppm、12月26-29日装运的柴油,可能是因为竞价偏低.
一名消息人士称,预计该公司可能不会立刻重新招标.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。