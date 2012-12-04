〔国际油市〕亚洲燃料油走软,因需求不振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月4日电---周二亚洲燃料油市场走软,380-cst品级燃料油现货价差跌至近一个月最低,因需求疲软以及供应充足.
据路透数据,380-cst燃料油价差下跌0.60美元,至每吨较新加坡现货报价贴水3.70美元,为11月8日以来最阔水准.
180-cst燃料油价差跌0.10美元,至每吨较新加坡现货报价贴水4.15美元.
现货价差反映的是买家愿意支付的价格,与公布的标准价格差距.
据闻中国小型炼厂在1月前囤积直馏燃料油,1月税收将上调.这提振给料价格.
近月燃料油裂解价差缩窄0.27美元,至每桶较迪拜原油贴水11.27美元.
路透数据显示,至亚洲收盘,12/1月跨月价差报每吨正价差5.25美元,较上日走阔0.13美元.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。