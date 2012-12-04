〔国际油市〕亚洲燃料油走软,因需求不振

路透新加坡12月4日电---周二亚洲燃料油市场走软,380-cst品级燃料油现货价差跌至近一个月最低,因需求疲软以及供应充足.

据路透数据,380-cst燃料油价差下跌0.60美元,至每吨较新加坡现货报价贴水3.70美元,为11月8日以来最阔水准.

180-cst燃料油价差跌0.10美元,至每吨较新加坡现货报价贴水4.15美元.

现货价差反映的是买家愿意支付的价格,与公布的标准价格差距.

据闻中国小型炼厂在1月前囤积直馏燃料油,1月税收将上调.这提振给料价格.

近月燃料油裂解价差缩窄0.27美元,至每桶较迪拜原油贴水11.27美元.

路透数据显示,至亚洲收盘,12/1月跨月价差报每吨正价差5.25美元,较上日走阔0.13美元.(完)