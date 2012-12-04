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2012年 12月 4日 星期二 23:02 BJT
〔投行观点〕Longbow Research给予TreeHouse Foods Inc
初始评级为买入
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
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市场报道
投行观点：博通目标价从235美元上调至255美元，评级定为买入--德意志银行
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：博通目标价从230美元上调至240美元，评级定为增持--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点： BMC stock Holdings目标价从22美元上调至23美元，评级定为增持--巴克莱
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