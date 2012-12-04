〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及一个月高位,对英国前景较为谨慎

* 英镑兑美元升逾停止位,触及一个月高点

* 英国经济数据疲弱,多头仓位可能受到威胁

* 据称中长期投资者买入英镑

路透伦敦12月4日电---英镑兑大致疲弱的美元周二触及一个月高位,据称来自长线投资者的买盘超过了逊于预期的英国建筑业采购经理人指数(PMI)的影响.

建筑业PMI数据显示,11月建筑业活动微幅下降,而且对于未来12个月的信心降至近四年来最低水准.

该数据对英国政府来说是个打击,明天财政大臣欧思邦将发表年中预算报告.

但英镑兑美元GBP=D4对此几无反应,触发略高于1.6120美元的停损买单后,触及一个月高位1.6131美元,此为11月2日以来最高水准.

英镑/美元当日涨0.15%,报1.6110美元,据称选择权障碍在1.6150.

周三将公布英国11月服务业PMI数据,路透调查显示其将为51.1,略高于10月的50.6,若果真如此,将提振英镑.

"如果PMI数据再次带来惊喜,我们预计英镑/美元将上涨,"Forex.com研究主管Kathleen Brooks称.

"只要环境维持平稳,有利于风险资产,那么英镑将上看9月高位1.63美元,"她意指英镑一个月后前景称.

投资者还将关注周三欧思邦在议会发表"秋季声明"时说些什么.市场臆测认为,英国可能无法实现债务与成长目标,这将令英国丧失AAA级评等的风险上升.

英镑/欧元EURGBP=D4下跌0.2%,至0.8125英镑,距上周触及的五周高位0.81325不远.

欧元获得普遍支撑,因市场预计周一公布的希腊债务减计协议将顺利执行,但欧元/英镑升势料将有限.

Forex.com的Brooks称,鉴于决策者可能下修欧元区经济增长预估,在周四欧洲央行会议前,欧元升势可能限于10月高位0.8165英镑左右.

英央行货币政策委员会亦将于周四召开会议,市场普遍预计将维持资产购买规模在3,750亿英镑不变,并将维持利率于纪录低位0.5%.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]

英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]