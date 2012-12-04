版本:
中国
债券 | 2012年 12月 5日 星期三 00:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.060%,投标倍数为4.08

路透华盛顿12月4日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.060

中值 0.050

低值 0.000

投资 0.061

价格/得标

价格 99.995333

高值得标比率 36.73%

投标倍数 4.08

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,001,035,800

总投标 163,007,071,300

竞争性投标得标 39,656,992,100

非竞争性投标得标 244,043,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/12/06

到期日 2013/01/03

CUSIP码 9127956Z9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐