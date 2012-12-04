〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.060%,投标倍数为4.08

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透华盛顿12月4日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.060
中值 0.050
低值 0.000
投资 0.061
价格/得标
价格 99.995333
高值得标比率 36.73%
投标倍数 4.08
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 40,001,035,800
总投标 163,007,071,300
竞争性投标得标 39,656,992,100
非竞争性投标得标 244,043,700
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/12/06
到期日 2013/01/03
CUSIP码 9127956Z9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 李军
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。