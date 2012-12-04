〔英国债市〕英债表现不及德债,静待财政大臣发布预算声明

路透伦敦12月4日电---英国公债周二表现不及可比德债,因市场担忧在英国财政大臣欧思邦周三发表的半年度预算声明中,英国财政前景恶化的程度.

欧思邦可能不得不预计,本财年发债规模增加,因经济停滞不前,使他最初制定的,在2015年下届大选前基本消除英国基础预算赤字计划的落实受到重大影响.

"市场对发债规模有所担忧,"RBS的策略师Simon Peck表示.

欧思邦周日表示,将坚持削减赤字的计划.

一项路透调查显示,英债做市商的预期中值为,英国债务管理局将下修本财年英债发行规模至1,580亿英镑,之前预期的发行规模为1,644亿英镑.

不过,做市商预估的范围很广,从1,660到1,500亿英镑.

分析师称,英债发行规模减少可能不是因为成功削减借款需求,而是因为英国央行向财政部回拨约350亿英镑的英债利息收入.

3月英债期货FLGH3收涨13个跳动点,报119.02,表现不及可比德债期货FGBLZ2约10个跳动点.英债期货今日多数时间处于平盘之下,直至欧洲市场尾盘,美国联邦储备理事会(FED,美联储)的购债操作提振全球长期公债的表现.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌1个基点,至1.81%;10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR扩阔1个基点,报42个基点.五到10年期英债今日涨幅居前.

周三在预算声明发布前,英国服务业的PMI数据将成为影响市场走势的主要因素.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>