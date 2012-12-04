〔欧元债市〕欧元区二线国家公债涨势消退,德国公债获得支撑

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
* 西班牙和意大利公债收益率下跌,周一公债升势消退
* 德国公债因美国预算谈判陷入僵局而获得支撑
* 欧元区二线国家公债可能没有进一步上涨空间--KBC
路透伦敦12月4日电---欧元区公债近期动荡走势周二缓和,低风险和高收益公债的收益率当日均微幅下跌,因美国方面的忧虑抵消了欧元区的正面人气.
周一欧元区二线国家公债大幅上涨后,目前似乎升势消退.
与此同时,德国公债扳回周一大部分跌幅,因美国决策者无法就如何避免减支增税举措的实施达成妥协,对德债的需求保持完整.
德债期货FGBLc1涨23个跳动点,至142.74,持于11月形成的141.84-143.48区间内.
欧元区二线国家公债中,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌3个基点,报4.42%,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌1个基点,报5.26%.
希腊公债<0#GRTSY=TWEB>价格在周一大涨后略微下跌,本周末将公布债券回购结果.
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌1.7个基点,报1.39%,位于近期1.30-1.70%的交易区间内,鉴于人们对美国国会预算谈判僵局的担忧,交易商认为德债收益率不会突破上述区间高端.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。