〔金属期市〕期铜刷新六周高位,受对中国经济的希望提振

路透伦敦12月4日电---期铜周二小涨,再创六周高位,因投资人乐观认为全球最大铜消费国-中国经济正在复苏,但对美国经济和财政问题的担忧令涨幅受限.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度触及10月19日以来最高位8,068.50美元,连升四日,收盘没有成交,最后买盘报8,030美元,较周一升25美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收低0.65美分,报每磅3.6335美元,盘中在3.6175-3.6585美元之间交投.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高于初值.这和周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.[ID:nSB2123241]该数据周一提振了铜价.自11月9日,铜价上扬了7%.

在全球铜供应中,中国消费约40%.

但美国数据令市场承压,数据显示美国制造业11月意外萎缩,制造业指数降至逾三年最低.

"中国制造业数据不错,但美国数据不及预期,这拖累昨日尾盘和今日盘初的走势,"瑞信金属分析师Ivan Szpakowski表示.

"但我们认为铜价在未来几个月将继续上涨,因自此宏观基本面将有所改善.中国情况日渐好转,欧美经济活动也很有可能重拾活力."

但亚洲铜库存高企以及明年全球铜供应可能增加也会限制升势.

三个月期铝CMAL3跌1.2%,报2,094美元;三个月期铅CMPB3跌1.1%,收报2,231.50美元;三个月期锌CMZN3跌0.9%,报2,022.50美元.

三个月期锡CMSN3小跌0.1%,收报每吨21,825美元,三个月期镍CMNI3升5美元,收报17,505.

以下为1733GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 364.90 0.10 +0.03 344.75 5.84

LME期铝 2092.50 -27.50 -1.30 2020.00 3.59

LME期铜 8037.00 32.00 +0.40 7600.00 5.75

LME期铅 2232.50 -23.50 -1.04 2034.00 9.76

LME期镍 17479.00 -21.00 -0.12 18650.00 -6.28

LME期锡 21733.00 -122.00 -0.56 19200.00 13.19

LME期锌 2023.50 -16.50 -0.81 1845.00 9.67

上海期铝 15395.00 -65.00 -0.42 15845.00 -2.84

上海期铜 57250.00 -270.00 -0.47 55360.00 3.41

上海期锌 15290.00 -145.00 -0.94 14795.00 3.35

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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