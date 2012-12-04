〔全球金市〕金价触及一个月低位,受基金抛盘及技术性操作打压

* 金价触及11月6日以来最低点,此前跌破100日移动均线切入位

* 期权相关卖盘及基金结清部位打压金价

* 市场关注周五美国将公布的非农就业数据

* 市场关注:周三美国将公布ADP民间就业岗位数据

路透纽约12月4日电---金价周二跌逾1%,表现逊于股市和其他大宗商品,基金大量结清部位及期权相关卖盘带动金价跌破关键技术支撑.

金价跌破每盎司1,700美元左右的100日移动均线切入位后,触及近一个月来最低水准.黄金自8月中旬以来一直守住1,700美元关口.

交易商称,与美国预算谈判相关的经济不确定性以及上周期权到期后的数波沉重卖压,均打击了金价.

"不能将这种波动归因于任何突发、新的基本面因素.显然一些大型基金和算法投资者在推动市场走势,"商品投资机构LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.

未平仓合约在11月23日触及14个月高位近50万口后,已累计跌10%.金市在过去七个交易日中已有五日下跌.

现货金XAU=一度跌至1,690.64美元,1922GMT时下滑1.2%,至1,694.44美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-2月黄金期货GCG3结算价跌25.30美元,报1,695.80美元,根据路透初步数据,成交量与30日均值一致.

交易员称,市场对黄金的信心受到伤害,因去年12月金价累计下跌10%让人记忆犹新,而且今年9月美联储购买资产后,金价未能突破1,800美元令人失望.

DoubleLine Capital商品投资组合经理Jeffrey Sherman称,共和党与民主党就减支增税措施的争吵令金价承压.分析师称,这样极端的财政措施可能将美国经济推入衰退,拉低股市和其他资产,并损及黄金对冲通胀的魅力.

现货银XAG=跌2.1%,报32.90美元.

**关注非农就业报告**

黄金投资者目前关注周五美国将公布的非农就业报告,因创造就业与货币政策间有着密切联系.如果就业数据持续疲弱,可能意味美联储每月回购400亿美元抵押支持证券(MBS)的举措短期内或仍将持续.

经纪商Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称,美联储新一轮资产购买以及日本央行可能推出的经济刺激措施,将提振金价.

铂金系金属价格在周一上涨后回落.昨日上涨是因有消息称,美国11月汽车销售升至五年高位.

现货铂金XPT=跌1%,报1,584.24美元;现货钯金XPD=下滑0.9%,至679.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1695.80 -25.30 -1.5 1692.60 1719.20 171,480

COMEX白银期货 SIN2 32.808 -0.951 -2.8 32.745 33.750 45,223

COMEX铂金期货 PLN2 1582.90 -30.90 -1.9 1581.00 1609.90 7,970

COMEX钯金期货 PAU2 682.70 -8.55 -1.2 678.80 691.80 3,426

现货金 XAU= 1694.44 -20.41 -1.2 1690.64 1717.06

现货银 XAG= 32.900 -0.710 -2.1 32.700 33.660

现货铂金 XPT= 1584.24 -16.51 -1.0 1584.00 1605.50

现货钯金 XPD= 679.50 -6.30 -0.9 680.27 689.00 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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