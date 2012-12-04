〔美国债市〕美联储买盘带动公债价格上涨,但仍陷于近期区间内

* 在卖短买长操作中,美联储买入18.4亿美元长期公债

* 公司债供应缓和"财政悬崖"忧虑对公债的提振

* 10年期公债收益率在100日移动均线获得支撑

路透纽约12月4日电---美国公债价格周二上涨,因交易商买入长期公债然后转售给美国联邦储备理事会(FED,美联储).美联储在今日的卖短买长操作中买入长期公债.卖短买长操作旨在压低利率,并扶助经济.

交易商称,美国股市周一大跌后今日微幅下滑,亦引发市场对美国公债的温和避险需求.

"(公债价格上涨的原因是)美联储回购公债和股市微幅下跌,"三菱UFJ证券美国分支资深公债交易商Thomas Roth称.

在美联储的购债操作中,一级市场交易商提交了40.47亿美元公债供美联储买入,规模低于以往.交易商和分析师称,美联储随后买入2036年2月至2042年11月到期的18.37亿美元公债,促使一级市场交易商涌入公开市场,购买较长期公债.

尽管周二公债价格温和上涨,但债市仍陷于近期交易区间内,因多数投资者仍处于观望状态,一是因为年底将近,另外则是因为美国政府就避免增税减支措施的讨论没有明显进展.

分析师称,来自公司债供应的竞争,以及为下周公债销售提作作准备,缓解了联邦预算谈判忧虑对公债的提振.

"当情况像这样发展时,我们看到一些资金流入投资级公司债,"FTN Financial利率策略师Jim Vogel称.

由于美国公债收益率被美联储有意维持在低位,因此投资者寻求投资级公司债和低评级高收益债券等高风险资产,以获得更多收益.