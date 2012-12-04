〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.11%,Nasdaq指数回落0.18%

投行观点：博通目标价从235美元上调至255美元，评级定为买入--德意志银行
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路透纽约12月4日电---美国股市周二小幅收跌,成交淡静,政界人士在"财政悬崖"问题上争执不下,使投资者没有理由采取行动.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌13.82点,或0.11%,至12,951.78点;标准普尔500指数.SPX收跌2.41点,或0.17%,至1,407.05点.Nasdaq指数.IXIC回落5.51点,或0.18%,至2,996.69点.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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