〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货收升,因尾盘技术性上涨

路透12月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二收涨,连升第二天,交易商指因尾盘技术性上涨抵销了早盘因巴西天气有利作物生长给市场带来的压力.

交易商说,未经证实的传闻指中国在寻求太平洋西北部沿岸1月交付的美国大豆.

CBOT-1月大豆合约SF3在收盘前不久上涨,此前在接近20日移动均线切入位14.36-3/4美元得到支持.豆粕也收升,豆油则缩减跌幅.

FCStone do Brasil的分析师将其对巴西2012/13年大豆产量预估下调至8,001万吨,9月时预估为8,198万吨,指因巴西南部大豆生产区天气干燥,预期单产将下降.

Informa Economics将巴西2012/13年大豆产量预估上调至8,140万吨,之前预估为8,125万吨,且高于美国农业部(USDA)在11月预估的8,100万吨.

Informa Economics将阿根廷2012/13年大豆收成预估下调至5,840万吨,一个月前预估为5,950万吨,称因预期种植减少.

Commodity Weather Group称,巴西大豆种植区中部和南部较干燥地区预料本周稍后将迎来暴风雨,这缓解了对天气干燥的担忧.阿根廷降水过多仍是问题.

油世界的分析师称,美国可能面临国内豆油供应紧张的局面,因目前美国豆油出口急升.

CBOT-1月大豆合约SF3上升1-3/4,结算价报每蒲式耳14.55-1/2美元.

12月豆粕合约SMc1收高2.6美元,报每短吨447.8美元,豆油合约BOc1跌0.16美分,报49.74美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为139,019口,豆粕期货为50,416口,豆油期货为104,302口.

以下为CBOT农产品期货在2033GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 752.00 -2.75 -0.4% 16.3%

CBOT大豆Sc1 1455.50 1.75 0.1% 21.4%

CBOT豆粕SMc1 447.80 2.60 0.6% 44.7%

CBOT豆油BOc1 49.74 -0.16 -0.3% -4.5%

CBOT小麦Wc1 856.50 -4.25 -0.5% 31.2%

CBOT稻米RRc1 1541.00 3.50 0.2% 5.5%

EU小麦BL2H0 266.75 -2.50 -0.9% 31.7%

NYMEX原油期货CLc1 88.45 -0.64 -0.7% -10.5%

道琼工业指数.DJI 12,977 12 0.1% 6.2%

现货金XAU= 1695.76 -19.09 -1.1% 8.4%

欧元/美元EUR= 1.3098 0.0045 0.3% 1.2%

美元指数.DXY 79.6440 -0.2380 -0.3% -0.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 1054 -23 -2.1% -39.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)