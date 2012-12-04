日韩经济指标预测--12月5日-12月12日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月5日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月5日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 负19
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,153
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,756
12月6日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,770
12月7日(五)
0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3
领先指标(较前月) -- -1.5
12月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- +0.2%
(较上月) -- -0.7%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +0.9%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余5,036
(较上年同期) -- -68.7%
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -0.8% -0.9%
环比年率 -3.3% -3.5%
2350 日本企业调查指数 第四季 -- 2.5
----------------------------------12月10日当周-------------------------------
12月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 39.7
0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 39.0
12月11日(二)
2300 韩国失业率 11月 -- 3.0%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 11月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.0%
2350 日本机械订单(较前月) 10月 -- -4.3%
(较上年同期) -- -7.8%
12月12日(三)
0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 -- +8.9%(完)
--整理 兰秀娟;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。