《综述》奥巴马总统坚持对富人加税立场;共和党内讧

* 奥巴马对富人加税立场毫不动摇

* 奥巴马暗示2013年税制改革可能导致税率下降

* 共和党人DeMint称贝纳的方案将"摧毁就业"

* 茶党保守派被众议院预算委员会驱逐

路透华盛顿12月4日电---美国总统奥巴马周二暗示,在全面改革美国税制之后,2013年税率有可能下降.但他坚持在预算协议中必须包括对最富人群加税的内容.华盛顿正在努力达成一项预算协议,以避免将在12月31日启动的减支加税"财政悬崖".

又一项民意调查显示,如果美国坠落财政悬崖,多数美国人会将之归咎于共和党.面对这样的民调结果,共和党国会议员显示出内部不和迹象,对于在税率方面向奥巴马做出多大让步有不同看法.

外界仍然担忧政治人物如何以及何时能在短期内化解分歧,当然更担心能否化解分歧.

对于财政悬崖的担忧正在损害美国经济.周一公布的一项报告显示,11月制造业活动萎缩,降至三年来最差水平.参与这项调查的企业表示,预算谈判前景的不确定性是其中原因之一.[ID:nSB2126283]