《美国上市公司业绩公布日程表》--12月5日

投行观点： Dollar Tree目标价从99美元下调至95美元，评级定为买入--德意志银行
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汤森路透12月4日电---以下为标准普尔500企业中将于12月5日(周三)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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AMC Q3 2013 SAIC, Inc. SAI 0.34 13 -0.27
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 兰秀娟;审校 孙茉莉
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