《美国重要政经日程》--12月5日

投行观点： Dollar Tree目标价从99美元下调至95美元，评级定为买入--德意志银行
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1330 - 劳工部公布非农业生产率环比年率和单位劳工成本第三季修正值
1500 - 商务部公布10月工厂订单
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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