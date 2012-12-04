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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 06:20 BJT

《日本重要政经日程》--12月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 2012再生能源展览会在千叶县幕张国际展览中心揭幕.

0120 - 六个月期贴现国库券标售

0130 - 日本央行副总裁西村清彦在新泻县发表演说

0300 - 日本石油连盟公布一周石油数据

0700 - 日本石油矿业联盟发表2010年止的全球石油及天然气储备研究报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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