〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下挫,因海岬型和巴拿马型船需求减少

路透12月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下跌,因海岬型和巴拿马型船需求减少.

波罗的海乾散货运价指数下挫2.14%,至1,054点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌3.28%,至2,095点,日均获利下滑712美元至14,820美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型费率持续下降,因中国对铁矿石的买兴减少.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.13%,日均获利下跌88美元至7,668美元.

巴拿马型船舶的运费下滑,因为船运活动持续放缓.

灵便型船舶日均获利下滑15美元至6,594美元.超灵便型船舶日均获利下降8美元至8,063美元.(完)