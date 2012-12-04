澳新经济指标预测--12月5日-12月12日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月5日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.1% +3.7%
2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5% 2.5%
12月6日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 11月 持平 增加1.07
全职就业人数(万人) -- 增加1.87
就业参与率 65.1% 65.1%
失业率 5.5% 5.4%
12月7日(五)
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.5 逆差14.56
进口 -- -2%
出口 -- -1%
-----------------------------------12月10日当周-------------------------------
12月9日(日)
2145 新西兰制造业销售 第三季 -- +0.3%
12月10日(一)
0030 澳洲房屋融资 10月 -- +0.9%
投资房屋融资 -- +8.6%
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.6% +3.2%
12月11日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 11月 -- 负5.0
企业信心指数 -- 负1
12月11-12日
2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +5.2%
12月12日(三)
2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.6%(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。